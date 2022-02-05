«Двойные стандарты»: в российском посольстве оценили заявление Госдепа о Deutsche Welle

Ранее Россия в ответ на запрет вещания канала RT DE в Германии закрыла российский корпункт Deutsche Welle. Прайс заявил, что Вашингтон осуждает решение Москвы и «солидарен с Deutsche Welle и Германией».

«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?» — отметили в российском посольстве.

