«Двойные стандарты»: в российском посольстве оценили заявление Госдепа о Deutsche Welle

Слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса на фоне принятия Россией мер относительно германской медиакомпании Deutsche Welle — проявление политики двойных стандартов, считают в посольстве РФ в США. Сообщение об этом опубликовано в Twitter диппредставительства.

«Это детский сад!»: В Германии считают RT пропагандой, а Deutsche Welle - правдой

Ранее Россия в ответ на запрет вещания канала RT DE в Германии закрыла российский корпункт Deutsche Welle. Прайс заявил, что Вашингтон осуждает решение Москвы и «солидарен с Deutsche Welle и Германией».

«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?» — отметили в российском посольстве.

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