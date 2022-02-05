«Двойные стандарты»: в российском посольстве оценили заявление Госдепа о Deutsche Welle
Слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса на фоне принятия Россией мер относительно германской медиакомпании Deutsche Welle — проявление политики двойных стандартов, считают в посольстве РФ в США. Сообщение об этом опубликовано в Twitter диппредставительства.
Ранее Россия в ответ на запрет вещания канала RT DE в Германии закрыла российский корпункт Deutsche Welle. Прайс заявил, что Вашингтон осуждает решение Москвы и «солидарен с Deutsche Welle и Германией».
«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?» — отметили в российском посольстве.
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