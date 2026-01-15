СМИ: Авианосная ударная группа ВМС США движется на Ближний Восток
15 января 202604:02
Авианосная ударная группа Военно-морских сил США движется из акватории Южно-Китайского моря в направлении Ближнего Востока, сообщает NewsNatioon со ссылкой на осведомленный источник.
Для того чтобы завершить процесс передислокации, авианосцам потребуется около недели.
Ранее в Европе заявили, что США нанесут удар по Ирану в течение следующих 24 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
