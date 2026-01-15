СМИ: Авианосная ударная группа ВМС США движется на Ближний Восток

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США движется из акватории Южно-Китайского моря в направлении Ближнего Востока, сообщает NewsNatioon со ссылкой на осведомленный источник.

Трамп раскрыл конечную цель США в Иране, вспомнив Мадуро и Сулеймани

Для того чтобы завершить процесс передислокации, авианосцам потребуется около недели.

Ранее в Европе заявили, что США нанесут удар по Ирану в течение следующих 24 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: navy.mil
ТЕГИ:Ближний ВостокСШААвианосец

