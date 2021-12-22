В Европе сняли с вещания телеканал RT на немецком языке

Регулятор снял с вещания в Европе телеканал RT DE на немецком языке. Об этом сообщает RT.

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«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», — говорится в заявлении канала.

Пресс-служба RT назвала решение регулятора неправомерным, выразив уверенность, что оно будет пересмотрено «в судебном порядке».

«Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», — подчеркивает телеканал.

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