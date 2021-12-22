В Европе сняли с вещания телеканал RT на немецком языке
Регулятор снял с вещания в Европе телеканал RT DE на немецком языке. Об этом сообщает RT.
«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», — говорится в заявлении канала.
Пресс-служба RT назвала решение регулятора неправомерным, выразив уверенность, что оно будет пересмотрено «в судебном порядке».
«Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», — подчеркивает телеканал.
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