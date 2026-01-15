СМИ: В MAX опровергли слухи о взломе нацмессенджера
В MAX опровергли слухи о взломе национального мессенджера, сообщает Telegram-канал Mash.
Там заявили, что информация из анонимного источника фейковая. В компании отметили, что все данные хранятся только на российских серверах, Bcrypt для хэширования паролей не используется, подозрительной активности не выявлено, обращений в BugBounty не поступало. Утверждения о взломе локаций пользователей, их ИНН, СНИЛС, email и «уровнях аккаунтов» — очередной вброс.
До этого в соцсетях появилась информация о том, что MAX взломали и «слили» данные более 15 млн человек.
Ранее стало известно, что аудитория MAX выросла до 85 млн пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
