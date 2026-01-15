СМИ: В Европе ждут удара США по Ирану в ближайшие сутки

По их словам, все признаки указывают на неизбежность нападения со стороны Вашингтона. Нынешняя администрация США ведет себя так, чтобы держать всех в напряжении. Часть стратегии Белого дома - непредсказуемость.

Кроме того, один из израильских чиновников заявил, что, вероятнее всего, американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по Ирану. Масштабы и конкретные сроки атаки пока остаются неясными.

Ранее стало известно, что в Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

