СМИ: В Европе ждут удара США по Ирану в ближайшие сутки
В Европе заявили, что США нанесут удар по Ирану в течение следующих 24 часов, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.
По их словам, все признаки указывают на неизбежность нападения со стороны Вашингтона. Нынешняя администрация США ведет себя так, чтобы держать всех в напряжении. Часть стратегии Белого дома - непредсказуемость.
Кроме того, один из израильских чиновников заявил, что, вероятнее всего, американский президент Дональд Трамп уже принял решение об ударе по Ирану. Масштабы и конкретные сроки атаки пока остаются неясными.
Ранее стало известно, что в Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
