СМИ: Задержан директор нацпарка «Куршская коса»

В Калининградской области задержан директора нацпарка «Куршская коса», сообщает РИА Новости.

Речь идет об Анатолии Калине, который возглавил парк в 2011 году. В 2021 году его избрали депутатом Калининградской областной Думы VII созыва. Ранее Калина служил в органах МВД и работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.

Куршская коса — полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров. На ней расположен национальный парк. Территория внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальные природные ландшафты.

Ранее «Куршская коса» вошла в список национальных парков России, которые граждане выбрали для осенних путешествий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

