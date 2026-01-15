СМИ: Задержан директор нацпарка «Куршская коса»
В Калининградской области задержан директора нацпарка «Куршская коса», сообщает РИА Новости.
Речь идет об Анатолии Калине, который возглавил парк в 2011 году. В 2021 году его избрали депутатом Калининградской областной Думы VII созыва. Ранее Калина служил в органах МВД и работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.
Куршская коса — полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров. На ней расположен национальный парк. Территория внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальные природные ландшафты.
Ранее «Куршская коса» вошла в список национальных парков России, которые граждане выбрали для осенних путешествий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
