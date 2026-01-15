Трамп: США нашли виновника утечек по Венесуэле
Американский президент Дональд Трамп сообщил о завершении одного из этапов расследования дела об утечке секретной информации по Венесуэле.
По его словам, главный фигурант задержан и находится под стражей. «Это был крайне вредоносный инцидент. Мы продолжаем работу, так как возможны и другие причастные лица, о чём общественность будет проинформирована», — заявил глава государства.
Данное заявление прозвучало после сообщения от директора ФБР Кэша Пателя, который подтвердил, что в рамках этого дела был проведён обыск у сотрудника газеты The Washington Post, подозреваемого в получении и распространении засекреченных военных материалов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что незаконная операция США в Венесуэле является грубейшим нарушением международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
