Трамп назвал отличным телефонный разговор с и.о. президента Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что у него состоялся отличный телефонный диалог с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщает «РЕН ТВ».

«Она замечательный человек», – указал глава государства. По его словам, переговоры проходили успешно, в том числе благодаря участию главы Госдепа Марко Рубио. Суть разговора охватывала широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что Трамп встретится в Вашингтоне с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

