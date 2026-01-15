Трамп назвал отличным телефонный разговор с и.о. президента Венесуэлы

«Она замечательный человек», – указал глава государства. По его словам, переговоры проходили успешно, в том числе благодаря участию главы Госдепа Марко Рубио. Суть разговора охватывала широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что Трамп встретится в Вашингтоне с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

