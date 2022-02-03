Прекращено спутниковое и иное вещание Deutsche Welle на территории России

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что планируется составить список представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещен въезд на территорию России.

Ранее в Youtube объяснили блокировку без возможности восстановления немецкоязычных каналов RT. Представитель видеохостинга заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования сервисом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.



