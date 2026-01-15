СМИ: В России впустую потратили 1 млрд рублей на создание отечественной виагры
На создание российской виагры из бюджета впустую потратили 1 млрд рублей, сообщают «Известия».
Проект стартовал в 2016 году: он должен был обеспечить выпуск препаратов на основе мускуса кабарги, для чего планировалось построить питомник в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье. Объекты должны были ввести в эксплуатацию в 2020 году, но сроки постоянно сдвигались. В результате питомник заработал в июне 2024 года, а лабораторию до сих пор не ввели.
Несмотря на удорожание в 1,6 раза, лекарство так и не создано. Это подтвердила Счетная палата, пожаловавшись президенту и Генпрокуратуре. Препарат «Мускулив» разрабатывали с использованием сырья, закупленного на рынке, а исследования проводили в частных клиниках.
Кроме того, права на потенциальный продукт, оплаченный государством, могут отойти частной фирме предпринимателя Владимира Брынцалова.
