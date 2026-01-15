Бастрыкин: Бандиты в «Шереметьево» грабили бойцов СВО
В Москве нейтрализована преступная группа, которая несколько лет систематически обманывала и грабила военнослужащих СВО в аэропорту «Шереметьево», сообщает ТАСС.
Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, организованное сообщество из 40 человек избирало своей мишенью участников спецоперации, следовавших в отпуск или на лечение. Так, таксисты завышали стоимость поездок, женщины вводили в заблуждение, выпрашивая крупные суммы, остальные участники банды грабили и вымогали деньги у тех, кто отказывался «добровольно» платить. В преступный сговор были вовлечены даже некоторые сотрудники органов правопорядка.
Из 40 участников 38 уже арестованы, двое находятся в розыске. Расследование продолжается, устанавливается общий размер причинённого ущерба.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит меры поддержки участников СВО и их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
