Скорректирован порядок приема в вузы РФ

Реформа, инициированная Минобрнауки, затронет почти всех. Подавать документы станет проще («Госуслуги», почта или личный визит), но исчезнут привычные электронные системы вузов. Выпускникам колледжей и техникумов путь в вуз без ЕГЭ сузят: только по родственному профилю, который утвердит университет.

Целевой прием станет понятнее: в квоте будут четко прописаны предприятия и программы, что снизит риски для абитуриентов. Появились новые возможности. Так, российские школьники, учившиеся в Белоруссии, смогут поступать со своими оценками, а иностранцы — сдавать вузовские экзамены.

Цель инициативы — сделать процесс более упорядоченным, прозрачным и удобным для всех сторон.

Ранее стало известно о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

