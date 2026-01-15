Скорректирован порядок приема в вузы РФ
С 2026 года абитуриентов российских вузов ждут новые правила при поступлении, сообщает РИА Новости.
Реформа, инициированная Минобрнауки, затронет почти всех. Подавать документы станет проще («Госуслуги», почта или личный визит), но исчезнут привычные электронные системы вузов. Выпускникам колледжей и техникумов путь в вуз без ЕГЭ сузят: только по родственному профилю, который утвердит университет.
Целевой прием станет понятнее: в квоте будут четко прописаны предприятия и программы, что снизит риски для абитуриентов. Появились новые возможности. Так, российские школьники, учившиеся в Белоруссии, смогут поступать со своими оценками, а иностранцы — сдавать вузовские экзамены.
Цель инициативы — сделать процесс более упорядоченным, прозрачным и удобным для всех сторон.
Ранее стало известно о повышении минимальных баллов ЕГЭ для приема в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
