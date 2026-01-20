Уловка не сработала: За что Трамп унизил Макрона сливом переписки
Дональд Трамп, вероятно, в обиде за то, что Эммануэль Макрон изначально призвал Европу ответить на притязания Трампа по Гренландии, заявил НСН Сергей Федоров.
Эммануэль Макрон загнал себя в политический тупик по всем фронтам: и с Дональдом Трампом, так как сначала «обидел» его своим мнением по Гренландии, так и предложением о встрече «Большой семерки» с Россией, занимая при этом «лютую» антироссийскую позицию. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.
Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения от французского коллеги Эммануэля Макрона, где тот написал, что не понимает действий Трампа по Гренландии, и пригласил его пообедать в Париже. Также он предложил провести встречу G7 с участием российских, украинских, датских и сирийских представителей. Позже Трамп резко заявил, что президент Франции «никому не нужен, потому что скоро покинет свой пост», комментируя сообщения об его отказе присоединиться к «Совету мира» по Газе, и пригрозил ввести пошлины в 200% на вино и шампанское из Франции. Федров объяснил, чего Макрон пытался добиться своим сообщением.
«Макрон прекрасно все понимает, но это дипломатическая уловка для того, чтобы попытаться уменьшить воинственный дух Трампа и изменить его планы по поводу Гренландии. А так Макрон, учитывая сложные международные проблемы, будь то Сирия или, особенно, Украина, боится, что Европа остается за бортом этих дипломатических решений. Если бы Макрон и европейцы выступали в качестве посредников, что делают американцы, то там был бы смысл нам участвовать в переговорах «Семерки», однако Макрон и «иже с ним» занимают просто лютую антироссийскую позицию. Так что он загнал себя в политический тупик. То, что Трамп опубликовал его сообщения, уже довольно унизительно для Макрона. Это не делается на уровне первых лиц. Видимо, его задело то, что Макрон в начале принял довольно неприятную для Трампа позицию по Гренландии, говоря, что Европа должна ответить. Плюс последующие комментарии Трампа о том, что его песенка уже спета», - рассказал он.
Также Федоров указал, что глава Франции все время пытается играть «не в своей весовой категории», однако неизменно остается за бортом.
«Франция в силу того, что у нее есть атомное оружие и что она вошла в Совбез ООН, все время пытается играть на равных не в своей весовой категории. Несмотря на это, соревноваться с Россией, Китаем или США не приходится. Однако Франция не хочет отдавать роль военно-политического лидера Европы кому-то еще. Поскольку Макрон выбрал европейский вектор, то он завел его в тупик, потому что сам ЕС в перспективе нежизнеспособен. Отсюда вот эти все противоречия, которые сейчас, во время гренландского кризиса, вылезли наружу», - объяснил собеседник НСН.
По словам Федорова, у Макрона нет однозначной позиции по урегулированию ситуации в Газе.
«У Франции двойственный подход. С одной стороны, Макрон вроде как возмущался тем, как Израиль бомбил Газу, что были жертвы. С другой стороны, боялся, что его будут упрекать в том, что он не поддерживает Израиль. Поэтому, как бы, и вашим, и нашим. Плюс надо учитывать мусульманскую диаспору Северной Африки во Франции. Это минимум 6 миллионов человек. Поэтому Макрон не может занять какую-то однозначную позицию», - подытожил он.
Напомним, что ранее Трамп предложил войти в состав «Совета мира» по Газе лидерам 58 государств, среди которых была и Россия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
