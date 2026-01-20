Лукашенко выразил надежду, что «Совет мира» поможет в урегулировании на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что действия «Совета мира» по сектору Газа могут распространиться и на другие регионы планеты. Об этом пишет БелТА.

Лавров: Россия получила от США проект устава «Совета мира»

По его словам, его прельщает то, что организация, может быть, окажется в состоянии помочь и в урегулировании украинского конфликта.

«Может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что для участия в «Совете мира» требуется сделать взнос в размере миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

