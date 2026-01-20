Лукашенко выразил надежду, что «Совет мира» поможет в урегулировании на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что действия «Совета мира» по сектору Газа могут распространиться и на другие регионы планеты. Об этом пишет БелТА.
По его словам, его прельщает то, что организация, может быть, окажется в состоянии помочь и в урегулировании украинского конфликта.
«Может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что для участия в «Совете мира» требуется сделать взнос в размере миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко выразил надежду, что «Совет мира» поможет в урегулировании на Украине
- Обесточивание Чернобыльской АЭС может привести к тепловому взрыву
- Лукашенко опроверг слухи о взносе в $1 млрд для участия в «Совете мира»
- Минэнерго Украины объявило о восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС
- Почему отменился аукцион по продаже аэропорта Домодедово
- В Шебекино мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль
- Дело техники: Кинотеатры объяснили размытую картинку «Аватара 3»
- В США допустили введение Трампом пошлин на нефть России без одобрения сената
- Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы Европа стала сильной и независимой
- Россиянам раскрыли, как стать крутым киберспортсменом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru