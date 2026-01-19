Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе
Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что Трамп в «Совет мира» позвал лидеров из разных регионов и своих «хороших знакомых».
Президент США Дональд Трамп своим «Советом мира» по Газе пытается незаконно забрать функции у ООН, России предстоит серьезно подумать, принимать ли приглашение, заявил экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.
Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, который создает Трамп, сейчас изучаются детали предложения, сообщили в Кремле. «Совет мира» по Газе должен решить конфликт между Израилем и сектором Газа, однако он может стать чем-то большим, чем органом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. В Совет уже пригласили лидеров Казахстана, Греции, Индии, Иордании, Аргентины, Венгрии, Бразилии, Италии, Албании, Канады. Состав совета по управлению сектором Газа не был согласован с Израилем. Орджоникидзе назвал этот состав странным.
«Это какая-то странная схема в головах американской администрации. Не знаю, какой будет толк в целом от этого Совета по Газе. Я сильно сомневаюсь, что России следует принимать такие предложения, но надо взвесить все данные. Я не очень понимаю полномочия этого Совета. Трамп заинтересован в том, чтобы там были представители различных регионов. С другой стороны, все приглашенные - это хорошие знакомые Трампа. Такое странное сочетание. Надо очень серьезно подумать перед принятием решения. У меня не создается впечатление, что урегулирование на Ближнем Востоке будет долгосрочным», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что Трамп пытается заменить функции ООН, что в целом прослеживается в его политике.
«Трамп, конечно, пытается заменить ООН новым органом. В функции ООН входят операции по удержанию мира, восстановление фактов, наблюдение при достигнутых соглашений. С согласия сторон соглашения ООН обычно направляет миссию, чтобы следить за выполнением соглашения. А здесь Трамп узурпировал эту роль. Политика Трампа направлена на выход из международных организаций, что является линией на демонтаж роли ООН в современном мире», - заключил собеседник НСН.
Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Об этом говорится в проекте устава группы, с которым ознакомился Bloomberg.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат объяснила, почему отменяют оправдательные приговоры в России
- Адвокат: Судебные приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках
- Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе
- Какие компании продолжат запугивать сотрудников безденежьем
- Песков: Разговор Путина с Родригес пока не планируется
- Песков: Россия наблюдает за происходящим вокруг Гренландии
- Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
- МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики
- Путина пригласили в «Совет мира» по Газе
- Фон для зрителя: Зачем Netflix упрощает киносценарии своих сериалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru