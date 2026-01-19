«Это какая-то странная схема в головах американской администрации. Не знаю, какой будет толк в целом от этого Совета по Газе. Я сильно сомневаюсь, что России следует принимать такие предложения, но надо взвесить все данные. Я не очень понимаю полномочия этого Совета. Трамп заинтересован в том, чтобы там были представители различных регионов. С другой стороны, все приглашенные - это хорошие знакомые Трампа. Такое странное сочетание. Надо очень серьезно подумать перед принятием решения. У меня не создается впечатление, что урегулирование на Ближнем Востоке будет долгосрочным», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что Трамп пытается заменить функции ООН, что в целом прослеживается в его политике.

«Трамп, конечно, пытается заменить ООН новым органом. В функции ООН входят операции по удержанию мира, восстановление фактов, наблюдение при достигнутых соглашений. С согласия сторон соглашения ООН обычно направляет миссию, чтобы следить за выполнением соглашения. А здесь Трамп узурпировал эту роль. Политика Трампа направлена на выход из международных организаций, что является линией на демонтаж роли ООН в современном мире», - заключил собеседник НСН.

Администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд. Об этом говорится в проекте устава группы, с которым ознакомился Bloomberg.

