Лавров: Россия получила от США проект устава «Совета мира»

Россия получила от США проект устава формируемого США «Совета мира» по сектору Газа. Об этом рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе

«Мы... получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее», - отметил Лавров.

Как уточнил министр, Москве передали документ «совсем недавно».

Ранее в Кремле рассказали, что президент Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира», напоминает «Свободная пресса».

