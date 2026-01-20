Лавров: Россия получила от США проект устава «Совета мира»
20 января 202612:26
Россия получила от США проект устава формируемого США «Совета мира» по сектору Газа. Об этом рассказал на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы... получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее», - отметил Лавров.
Как уточнил министр, Москве передали документ «совсем недавно».
Ранее в Кремле рассказали, что президент Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп пригласил в «Совет мира» руководителей 58 стран
- «Для поддержания штанов»: Останина поддержала бесплатные парковки для многодетных
- Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение
- В Росгвардии рассказали, сколько стоит охрана жилья
- ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины
- Взросление после 30: Что известно о фильме «Здесь был Юра» с Хабенским
- Лавров: Россия получила от США проект устава «Совета мира»
- В Росгвардии рассказали о правонарушениях в Подмосковье в новогодние праздники
- В Свердловской области человек погиб в массовой аварии с тремя грузовиками
- Посол: Дания угрожает отобрать землю под зданиями посольства РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru