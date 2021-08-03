В Сан-Марино объяснили признание Евросоюзом ковид-сертификатов страны
Секретарь по вопросам здравоохранения, социальной безопасности и социальной политике Роберто Чаватта заявил, что признание технического соответствия ковид-сертификата Сан-Марино стандартам Евросоюза не означает, что в Европе признали и вакцину «Спутник V», сообщает ТАСС.
По его словам, власти каждого государства будут самостоятельно решать вопрос признания ковид-сертификатов республики, в частности, идут переговоры с Италией.
«Нашим гражданам должно быть гарантировано свободное передвижение. Мы готовы предоставить любые документы как о самой вакцинации, так и о том, что наше население иммунизировано и имеет антитела», - подчеркнул Чаватта.
Ранее Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации от коронавируса Сан-Марино, где большинство населения было привито российской вакциной «Спутник V», которая пока не получила одобрения от ЕС, сообщает Ura.ru.
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