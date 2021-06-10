Иммунолог назвал причину отсутствия коллективного иммунитета в России

Нежелание граждан России делать прививку от коронавируса стало барьером к формированию коллективного иммунитета в стране. Такое поведение безответственно, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт подчёркивает, что первая зарегистрированная в России и мире вакцина «Спутник V» показала отличную эффективность. Да, после прививки препаратом не исключены побочные эффекты, однако их совсем немного, кроме того не зафиксировано ни одного смертельного случая после её применения, в отличие от западных аналогов, заявил Болибок «Радио 1» .

В качестве примера ответственного отношения к вопросу, медик привёл Сан-Марино. Это небольшое европейское государство целиком избавилось от коронавируса благодаря вакцине «Спутник V». Республика в горной местности Италии закупила российский препарат, и все её граждане привились.

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Более того, теперь Сан-Марино намерено зарабатывать на российской вакцине: предоставлять иностранцам возможность сделать прививку за плату. В России же вакцинация бесплатная, однако население выжидает непонятно чего, посетовал специалист.

«Вакцинация – залог того, что вы не заболеете и не умрёте», - резюмировал Владимир Болибок. Кроме того, он подчеркнул важную мысль: если у человека нет своего иммунитета, коллективный его не спасёт от заражения.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Иммунитет ВакцинаКоронавирус
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