Иммунолог назвал причину отсутствия коллективного иммунитета в России
Нежелание граждан России делать прививку от коронавируса стало барьером к формированию коллективного иммунитета в стране. Такое поведение безответственно, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Эксперт подчёркивает, что первая зарегистрированная в России и мире вакцина «Спутник V» показала отличную эффективность. Да, после прививки препаратом не исключены побочные эффекты, однако их совсем немного, кроме того не зафиксировано ни одного смертельного случая после её применения, в отличие от западных аналогов, заявил Болибок «Радио 1» .
В качестве примера ответственного отношения к вопросу, медик привёл Сан-Марино. Это небольшое европейское государство целиком избавилось от коронавируса благодаря вакцине «Спутник V». Республика в горной местности Италии закупила российский препарат, и все её граждане привились.
Более того, теперь Сан-Марино намерено зарабатывать на российской вакцине: предоставлять иностранцам возможность сделать прививку за плату. В России же вакцинация бесплатная, однако население выжидает непонятно чего, посетовал специалист.
«Вакцинация – залог того, что вы не заболеете и не умрёте», - резюмировал Владимир Болибок. Кроме того, он подчеркнул важную мысль: если у человека нет своего иммунитета, коллективный его не спасёт от заражения.
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