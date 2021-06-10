Иммунолог назвал причину отсутствия коллективного иммунитета в России

Нежелание граждан России делать прививку от коронавируса стало барьером к формированию коллективного иммунитета в стране. Такое поведение безответственно, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт подчёркивает, что первая зарегистрированная в России и мире вакцина «Спутник V» показала отличную эффективность. Да, после прививки препаратом не исключены побочные эффекты, однако их совсем немного, кроме того не зафиксировано ни одного смертельного случая после её применения, в отличие от западных аналогов, заявил Болибок «Радио 1» .

В качестве примера ответственного отношения к вопросу, медик привёл Сан-Марино. Это небольшое европейское государство целиком избавилось от коронавируса благодаря вакцине «Спутник V». Республика в горной местности Италии закупила российский препарат, и все её граждане привились.