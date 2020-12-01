«У Ирана нет ответа»: «Отца иранской бомбы» убили с помощью спутника

Оружие израильского производства, из которого в минувшую пятницу был убит иранский ученый-ядерщик, «отец иранской бомбы» Мохсен Фахризаде, управлялось с помощью спутника, сообщает телеканал Al-Alam.

Ранее Тегеран назвал организаторов убийства Фахризаде. По мнению иранских властей, в этом замешана разведка Израиля «Моссад» с возможным привлечением разведок других государств.

Ученый вышел из бронированного автомобиля, перепутав звуки неисправного двигателя с выстрелами. После этого по Фахризаде открыли огонь из автомата, установленного в автомобиле Nissan, который стоял в 150 м от жертвы. После выстрелов автомобиль взорвали. Пострадавший скончался в больнице.

Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН оценила возможные последствия этого громкого убийства.

«Такое убийство на территории Ирана не первое, они были несколько лет назад. Это достаточно типичная ситуация, и каждый раз Иран обвиняет Израиль и «Моссад», иногда американские спецслужбы. Как мы видим, масштабной войны до сих пор не случилось, но эскалация возможна. Тем более, ситуация в регионе очень напряженная. Например, Трамп задумывался над тем, не нанести ли удар по Ирану», - сказала она.

Версию о том, что Иран мог подстроить убийство ученого, собеседница НСН отвергла.

Директор «Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии» Семен Багдасаров в эфире НСН также отверг версию о том, что Иран мог сам ликвидировать учёного: он обладал уникальными знаниями, и Тегерану его смерть невыгодна. При этом востоковед считает, что серьёзного конфликта всё же не будет.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что это убийство задержит развитие иранской ядерной программы, а у Ирана «нет эффективного ответа на это убийство», был ли это израильский «Моссад» или кто-то другой.

Векслер напомнил, что Фахризаде называли иранским Оппенгеймером, на нем сходились функции как курирования теоретических разработок и непосредственного создания атомной бомбы, так и строительство заводов по обогащению урана. По его словам, физика очень сильно охраняли и никто никогда не видел. Векслер отметил, что имя Фахризаде впервые упомянул премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пару лет назад, когда рассказывал о содержимом похищенного архива ядерной программы Ирана.

