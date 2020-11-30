Установлены организаторы убийства иранского ученого-ядерщика Фахризаде
Иранские разведывательные службы получили информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство информации страны.
Подробности будут оглашены позже. Ранее стали известны подробности убийства. Ученый вышел из бронированного автомобиля, когда решил, что у машины проблемы с двигателем, перепутав звуки неисправного двигателя с выстрелами.
После этого по Фахризаде открыли огонь из автомата, установленного в автомобиле Nissan, который стоял в 150 м от жертвы. После выстрелов автомобиль взорвали. Пострадавший скончался в больнице.
Тем временем, власти США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив.
Известно, что решение вернуть авианосец в Персидский залив США приняли до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
- Установлены организаторы убийства иранского ученого-ядерщика Фахризаде
- Трамп пожелал переломавшему ногу Байдену скорейшего выздоровления
- Врачи предупредили о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом
- Ставки по ипотеке могут упасть до минимума в 2021 году
- Депутаты Московской области планируют потратить около 300 миллионов рублей на аренду авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru