Установлены организаторы убийства иранского ученого-ядерщика Фахризаде

После этого по Фахризаде открыли огонь из автомата, установленного в автомобиле Nissan, который стоял в 150 м от жертвы. После выстрелов автомобиль взорвали. Пострадавший скончался в больнице.

Тем временем, власти США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив.

Известно, что решение вернуть авианосец в Персидский залив США приняли до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания.

