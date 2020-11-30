Установлены организаторы убийства иранского ученого-ядерщика Фахризаде

Иранские разведывательные службы получили информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство информации страны.

Подробности будут оглашены позже. Ранее стали известны подробности убийства. Ученый вышел из бронированного автомобиля, когда решил, что у машины проблемы с двигателем, перепутав звуки неисправного двигателя с выстрелами.

СМИ сообщили подробности убийства иранского физика-ядерщика

После этого по Фахризаде открыли огонь из автомата, установленного в автомобиле Nissan, который стоял в 150 м от жертвы. После выстрелов автомобиль взорвали. Пострадавший скончался в больнице.

Тем временем, власти США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив.

Известно, что решение вернуть авианосец в Персидский залив США приняли до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченыеИранУбийства
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры