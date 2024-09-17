«Ранит, но не убьет»: Эксперты поспорили о дистанционных взрывах пейджеров «Хезболлы»
Перепрошить пейджер и вызвать его взрыв можно, однако он не может привести к смерти владельца, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Старые пейджеры можно взломать дистанционно, «перепрошить» их программу и вызвать взрыв устройства, однако это будет взрыв малой мощности, не способный привести к летальному исходу владельца, сказал в эфире НСН эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд ранее сообщил, что более 2800 человек пострадали и восемь погибли в результате детонации пейджеров членов ливанского движения «Хезболлы» в различных районах страны. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами «Хезболлы» как закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. Муртазин подчеркнул, что взрыв аккумулятора пейджера не может привести к смерти его владельца.
«Пейджеры имеют старые аккумуляторы, это батарейки 500-600 мАч, в которых нет автономных систем отключения при перегреве. Пейджеры - дешевые устройства, они полагаются на то, чтобы сама электроника в пейджере управляла батареей. Дистанционно можно взломать пейджеры, «перепрошить» программу, чтобы она не понимала, что идет перегрев, и по команде происходит маломощный взрыв. Практически все пейджеры так или иначе полагаются на «Мотороллу». В общем доступе есть команды управления, как перепрошить пейджер. Это вообще не проблема. Однако, я думаю, что информация про раненых сильно преувеличена, потому что я видел, как взрываются подобные батареи, это все-таки не взрывное устройство. Если взрывается в руках, то может оторвать пальцы, если на теле - может обжечь, но это не сильный ожог. Проникающие ранения корпуса невозможны от такого взрыва», - сказал собеседник НСН.
Однако, по его словам, заставить взорваться современный смартфон практически невозможно.
«В современном смартфоне установлены батареи 4500-5000 мАч с возможностью быстрой зарядки, которая означает нагрев устройства. Если же быстрая зарядка выходит из строя, то возможен взрыв. Производители в батарею устраивают автономные системы отключения - при перегреве батарея просто перестает воспринимать ток либо и вовсе отключается. Благодаря встроенным уровням безопасности мы сегодня не видим огромного числа взрывов смартфонов, хотя аккумулятор в 5000 мАч может рвануть так, что мало не покажется. Вызвать подобный перегрев дистанционно маловероятно», - отметил Муртазин.
В свою очередь ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук однозначно заявил НСН о невозможности дистанционно вызвать взрыв даже старого пейджера. Он также согласился с Муртазиным в том, что самовоспламенение смартфона не может убить человека.
«Насколько мне известно, если в устройство не было вложено что-то взрывоопасное специально, то дистанционно вызвать взрыв нельзя, потому что в смартфонах нет вещества, которое может взорваться. В смартфонах есть аккумулятор с литием, который чисто теоретически может самовоспламениться, если будет преодолен целый ряд ограничителей. В таком случае можно получить ожог, может начаться пожар, но взрыва, из-за которого может погибнуть человек, не произойдет. Никакое ПО вредоносное не может вызвать взрыв смартфона, ведь если подобное вредоносное приложение можно было бы скачать из Play Market, то этим бы уже воспользовались. Поскольку этого не происходит, значит это сделать невозможно. Нужно будет посмотреть отчет по изучению конструкции этих самых пейджеров. Скорее всего, там будет обнаружено, что на уровне конструкции было заложено вещество, которое может вызывать полученный эффект», - отметил эксперт.
Движение "Хезболлах" возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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