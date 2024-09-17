«Ранит, но не убьет»: Эксперты поспорили о дистанционных взрывах пейджеров «Хезболлы»

В свою очередь ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук однозначно заявил НСН о невозможности дистанционно вызвать взрыв даже старого пейджера. Он также согласился с Муртазиным в том, что самовоспламенение смартфона не может убить человека.



«Насколько мне известно, если в устройство не было вложено что-то взрывоопасное специально, то дистанционно вызвать взрыв нельзя, потому что в смартфонах нет вещества, которое может взорваться. В смартфонах есть аккумулятор с литием, который чисто теоретически может самовоспламениться, если будет преодолен целый ряд ограничителей. В таком случае можно получить ожог, может начаться пожар, но взрыва, из-за которого может погибнуть человек, не произойдет. Никакое ПО вредоносное не может вызвать взрыв смартфона, ведь если подобное вредоносное приложение можно было бы скачать из Play Market, то этим бы уже воспользовались. Поскольку этого не происходит, значит это сделать невозможно. Нужно будет посмотреть отчет по изучению конструкции этих самых пейджеров. Скорее всего, там будет обнаружено, что на уровне конструкции было заложено вещество, которое может вызывать полученный эффект», - отметил эксперт.

Движение "Хезболлах" возложило ответственность за взрывы пейджеров на Израиль. Газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

