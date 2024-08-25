«Хезболла» заявила об ударах по позициям Израиля более чем 320 ракетами

Ливанское движение «Хезболлах» выпустило по военным целям на территории Израиля более 320 ракет, сообщает РИА Новости.

«Хезболлах» провела боевые операции против армии Израиля

Указывается на запуск ракет «Катюша». Ранее движение заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. В рамках завершенного первого этапа возмездия было поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Израиля атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетных подразделений шиитского движения «Хезболлах» Хусейн Али Хусейн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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