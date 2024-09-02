«Хезболла» заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ

Бойцы ливанского движения «Хезболла» атаковали девять позиций армии Израиля, сообщает пресс-служба движения.

Так, 2 сентября ракетному обстрелу подверглись опорные пункты израильской армии в поселениях Манара, Зебдин в оккупированных фермах Шебаа и на высотах Кафер Шуба. Израильская армия нанесла удары по нескольким поселениям в южном Ливане.

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Масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, ощутимо затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Он отметил, что ХАМАС прячется в туннелях и ведет оттуда большую часть боевых действий. По словам представителя ЦАХАЛ, до атаки на Израиль 7 октября 2023 года израильские эксперты полагали, что общая длина туннелей палестинского движения составляет порядка 400 километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

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