«Хезболла» заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ

Масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, ощутимо затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Он отметил, что ХАМАС прячется в туннелях и ведет оттуда большую часть боевых действий. По словам представителя ЦАХАЛ, до атаки на Израиль 7 октября 2023 года израильские эксперты полагали, что общая длина туннелей палестинского движения составляет порядка 400 километров, передает «Радиоточка НСН».

