Эскалация на Ближнем Востоке: Убиты глава политбюро ХАМАС и «правая рука» «Хезболлы»
Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания (на фото) убит прямым попаданием ракеты в дом, а Фуад Шукр стал самым высокопоставленным командиром ливанского движения «Хезболла», убитым Израилем. Подробнее - в материале НСН.
Палестинское движение движение ХАМАС заявило, что глава политбюро Исмаил Хания погиб при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране. В произошедшем они обвинили сионистов, то есть Израиль.
КТО ОБЕЗГЛАВИЛ ХАМАС?
Источники телеканала «Аль-Хадас» сообщают, что Хания был убит буквально в постели, в результате прямого попадания ракеты в дом. Вместе с ним был также убит один из его сопровождающих Васим Абу Шаабан. Это произошло после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В ХАМАС заявили, что не оставят без ответа убийство Хании. Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри охарактеризовал убийство Хании как «серьезную эскалацию, которая не достигнет своих целей». Он также заявил, что ХАМАС будет вести «открытую войну за освобождение Иерусалима», и группировка «готова заплатить различную цену» за это.
Представители армии Израиля заявили, что «не комментируют сообщения иностранных СМИ». При этом, как отмечает Telegram-канал «Рыбарь", в открытых источниках и соцсетях данные о каком-либо ударе попросту отсутствуют, что необычно для подобных операций. Источник допускает и политическую ликвидацию Хании: «Возникает впечатление, что главу ХАМАС попросту убрали согласно кулуарным договорённостям».
УДАР ПО БЕЙРУТУ
Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по ливанскому Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что в результате удара по Бейруту убита «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». В заявлении говорится, что Фуад Шукр является самым высокопоставленным командиром «Хезболлы», убитым Израилем. Он входил в «Совет джихада» — высший военный орган «Хезболлы» и считался главой ее стратегического подразделения. Армия обороны Израиля также утверждает, что он был старшим военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и называет его «правой рукой».
После 7 октября и начала войны с ХАМАС Шукр руководил атаками «Хезболлы» на Израиль, включая удар по Мадждаль-Шамсу, в результате которого погибли 12 детей. В Израиле также утверждают, что Шукр «отвечал за большую часть самого современного оружия «Хезболлы», «наращивание сил, планирование и осуществление террористических атак против Государства Израиль». Кроме того, Шукр — организатор взрыва казарм морской пехоты США в Бейруте 23 октября 1983 года, в результате которого погиб 241 американский военнослужащий и еще 128 получили ранения.
В ЦАХАЛ заявили, что удары по членам «Хезболлы» будут продолжаться и дальше.
«Пока мы не сможем вернуть безопасность жителям севера и дать им возможность вернуться в свои дома, мы будем наносить удары по позициям «Хезболлы» и производить ликвидации боевиков и командиров этой организации», - сказала представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова в беседе с «Известиями».
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара по жилому дому в Бейруте погибло четыре человека и 68 получили ранения, пятеро из которых находятся в критическом состоянии. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил израильское нападение.
«Мы рассматриваем это как часть серии агрессивных операций», — говорится в его заявлении.
ПЕРЕСТРЕЛКА РАКЕТАМИ, УБИЙСТВА ДЕТЕЙ
Напомним, 27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил о том, что «Хезболла» выпустила ракету по контролируемой Израилем территории. В результате ракетного обстрела погибли 12 человек в возрасте от 12 до 20 лет, а еще 20 получили ранения. Ракета упала на футбольное поле в друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. «Хезболла» отрицает свою причастность к удару, заявляя, что там упали обломки израильской ракеты.
Большая часть Голанских высот остается под контролем Израиля со времени Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году кнессет в одностороннем порядке аннексировал их. Тогда Совет Безопасности ООН осудил этот закон. Согласно международному праву, Голаны относятся к Сирии, а единственной страной в мире, кто признает их принадлежность Израилю, с 2019 года стали США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал жестко ответить на удар по Мадждаль-Шамсу.
При этом за день до событий в Мадждаль-Шамсе Армия обороны Израиля в свою очередь нанесла удар по школе Хадиджа в городе Дейр-эль-Балах, где погибли минимум 30 человек, пострадали еще более 100. По данным министерства здравоохранения Сектора Газы, большинство погибших и пострадавших — дети.
«Уже более тридцати погибших и свыше сотни раненых в результате обстрела школы в Дейр-эль-Балах. Большинство пострадавших – дети. Многие лишились рук и ног. В этом районе было много тысяч семей-беженцев», – рапортовала тогда с места событий журналист Вафа Абу Хаджадж, которую цитировал РЕН ТВ.
УГРОЗЫ ОТ ТУРЦИИ
Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. На фоне подготовки Израилем военной операции в Ливане турецкий лидер ошарашил всех своим заявлением, согласно которому Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию.
«Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Мы сделаем то же самое с ними. Нет никаких причин не делать это. Мы просто должны быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», - приводит слова турецкого лидера издание Al Ain Türkçe.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис тогда заявил НСН, что слова турецкого лидера о нападении на Израиль – это ожидаемая от него обществом реакция на агрессию против мусульман, а также серьезное предупреждение Израилю, который столкнется с последствиями, если продолжит свои военные действия в Секторе Газа и в Ливане.
«Заявление Эрдогана рассчитано и на внутреннее потребление, и на внешнее. По поводу внутреннего: поскольку Турция — это мусульманская страна, одна из самых крупных на Ближнем Востоке, то и весь мусульманский мир смотрит на Эрдогана и ожидает от него какой-то реакции на агрессию Израиля против тех же самых мусульман «Хезболла» и ХАМАС. Поэтому если он промолчит, то это не найдет понимания в исламском мире, так что он иногда должен делать эти «вбросы», что он якобы на стороне мусульман», - объяснил собеседник НСН.
Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Радиоточкой НСН» в свою очередь заявил, что обострение конфликта между Израилем и ХАМАС было выгодно именно Турции.
«Обострение конфликта было выгодно Катару, Турции и Ирану. Они в разной мере преследовали разные цели, готовились порядка двух лет, сейчас ситуацию отрабатывают. Как минимум, Катар сорвал нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. При этом Турция – это основной куратор ХАМАС... Поскольку "Партия справедливости и развития" – это такое же движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), как ХАМАС. На сегодняшний момент она пошла ва-банк. (Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган под столетие турецкой республики становится де-факто повелителем правоверных, восстанавливая свой статус», - сказал Сатановский.
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ожидается эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. По его мнению, на Ближнем Востоке начинаются «самые трудные времена противостояния».
«Это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру», - сказал Косачев.
В ООН крайне обеспокоены действиями Израиля и призывают стороны к сдержанности, заявили в офисе генсека. В МИД Ирака заявили, что решительно осуждают израильский удар по Бейруту и считает его «явным нарушением» международного права. Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в свою очередь заявил, что страна выступает за скорейшую деэскалацию ситуации в регионе. Иран в свою очередь направил в СБ ООН письмо с требованием привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту, сообщили в постпредстве.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил удар Израиля и агрессию, которая «усиливает нынешний конфликт на Ближнем Востоке до опасных уровней». Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Нетаньяху развязывает войну и совершает убийства, как будто он выше всех международных законов и конвенций.
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