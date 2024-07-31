Эскалация на Ближнем Востоке: Убиты глава политбюро ХАМАС и «правая рука» «Хезболлы»

В ХАМАС заявили, что не оставят без ответа убийство Хании. Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри охарактеризовал убийство Хании как «серьезную эскалацию, которая не достигнет своих целей». Он также заявил, что ХАМАС будет вести «открытую войну за освобождение Иерусалима», и группировка «готова заплатить различную цену» за это.

Представители армии Израиля заявили, что «не комментируют сообщения иностранных СМИ». При этом, как отмечает Telegram-канал «Рыбарь", в открытых источниках и соцсетях данные о каком-либо ударе попросту отсутствуют, что необычно для подобных операций. Источник допускает и политическую ликвидацию Хании: «Возникает впечатление, что главу ХАМАС попросту убрали согласно кулуарным договорённостям».

УДАР ПО БЕЙРУТУ

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по ливанскому Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что в результате удара по Бейруту убита «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». В заявлении говорится, что Фуад Шукр является самым высокопоставленным командиром «Хезболлы», убитым Израилем. Он входил в «Совет джихада» — высший военный орган «Хезболлы» и считался главой ее стратегического подразделения. Армия обороны Израиля также утверждает, что он был старшим военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и называет его «правой рукой».