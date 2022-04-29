Деятели культуры ФРГ попросили Шольца не направлять тяжелые вооружения на Украину
Тридцать деятелей культуры и искусства Германии направили открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелые вооружения на Украину. Послание главе правительства ФРГ опубликовано в пятницу на сайте журнала EMMA.
Подписавшие письмо, а это известные в стране журналисты, писатели, драматурги, музыканты и актёры, просят Шольца отказаться от поставок Киеву тяжелых вооружений. По их словам, такие действия вовлекут страну в международный конфликт, который может привести к Третьей мировой войне.
«Мы надеемся, что Вы вспомните свою первоначальную позицию и не будете прямо или косвенно поставлять больше тяжелого вооружения Украине. Наоборот, мы призываем Вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; призываем к компромиссу, который могут принять обе стороны», - говорится в открытом послании главе немецкого правительства.
Ранее ряд общественных деятелей Германии направили открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором призвали прекратить поставки вооружения на Украину.
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