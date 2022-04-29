Деятели культуры ФРГ попросили Шольца не направлять тяжелые вооружения на Украину

Тридцать деятелей культуры и искусства Германии направили открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелые вооружения на Украину. Послание главе правительства ФРГ опубликовано в пятницу на сайте журнала EMMA.

Подписавшие письмо, а это известные в стране журналисты, писатели, драматурги, музыканты и актёры, просят Шольца отказаться от поставок Киеву тяжелых вооружений. По их словам, такие действия вовлекут страну в международный конфликт, который может привести к Третьей мировой войне.