В ФРГ Шольца призвали перестать вооружать Украину

«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление. Предложения Москвы, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и признание республик Донбасса — дают реальный шанс сделать это», —говорится в письме.

Общественники считают, что поставки оружия и военной техники в Киев мещают найти пути решения конфликт, только затягивают его.

Отмечается, что 18 человек подписали письмо немецкому канцлеру. В их числе публицисты, политологи, журналисты, ученые, музыканты, а также бывшие вице-президент бундестага Антье Фоллмер и помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности страны в поставках оружия на территорию Украины почти исчерпаны. Об этом сообщает «Интерфакс».

