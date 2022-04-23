В ФРГ Шольца призвали перестать вооружать Украину
Ряд общественных деятелей Германии направили открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором призвали прекратить поставки вооружения на Украину, пишет немецкая газета Berliner Zeitung 22 апреля.
«Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление. Предложения Москвы, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и признание республик Донбасса — дают реальный шанс сделать это», —говорится в письме.
Общественники считают, что поставки оружия и военной техники в Киев мещают найти пути решения конфликт, только затягивают его.
Отмечается, что 18 человек подписали письмо немецкому канцлеру. В их числе публицисты, политологи, журналисты, ученые, музыканты, а также бывшие вице-президент бундестага Антье Фоллмер и помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности страны в поставках оружия на территорию Украины почти исчерпаны. Об этом сообщает «Интерфакс».
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