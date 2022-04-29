Рейтинг канцлера Шольца снизился до минимума с момента вступления в должность
Рейтинги одобрения деятельности канцлера Германии Олафа Шольца упали до 39%. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на данные института Infratest dimap.
Отмечается, что с момента вступления в должность в минувшем декабре рейтинг популярности канцлера упал до самой низкой отметки. При этом 64% респондентов назвали Шольца «осторожным». 37% опрошенных согласны с тем, что страна под его руководством пройдет через кризисный период. Еще 33% считают позицию канцлера по украинскому кризису «убедительной».
Опрос прошел с 25 по 27 апреля. В нем участвовали 1 314 человек. При этом большей популярностью в стране пользуются глава министерства иностранных дел Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, их деятельность устраивает 56% респондентов.
Отмечается, что поставки тяжелых вооружений Украине разделили опрошенных. 45% поддержали передачу вооружений Киеву, однако такое же число респондентов высказались против.
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