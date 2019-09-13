Дело «шпиона Смоленкова» связали с Бабченко

О работе американского шпиона в России стало известно 9 сентября. Телеканал CNN сообщил, что два года назад Соединённые Штаты вывезли из России своего информатора, который был высокопоставленным сотрудником аппарата правительства РФ. Эти действия, по данным CNN, были продиктованы опасениями по поводу того, что Трамп мог способствовать его разоблачению. Позже в СМИ появилась информация, что этим агентом был Олег Смоленков, пропавший без вести во время отдыха в Черногории.

Стоит ли доверять публикациям американских СМИ, в интервью НСН рассказал политолог и медиа-аналитик из США Уильям Данкерли.

«Я лично не исследовал обстоятельства этого дела, но в целом считаю, что есть основания для скептического отношения к любой публикации американских СМИ о России. Они могут иметь правдивую основу, но также и не могут, как показала история с Бабченко в прошлом году», — сказал американский медиа-аналитик.

Напомним, 29 мая власти Украины заявили об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. По информации спецслужб, журналиста застрелили на лестничной клетке. На следующий день живой Бабченко появился на пресс-конференции. Глава СБУ Василий Грицак признался, что «убийство» журналиста было частью спецоперации по предотвращению покушения на него.

