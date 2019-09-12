Интерпол не стал комментировать запрос РФ по «шпиону Смоленкову»

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) не стала комментировать запрос России по поводу Олега Смоленкова, которого СМИ называют американским информатором. Об этом в ведомстве сообщили агентству ТАСС.

В Интерполе агентству заявили, что такого рода информация может быть предоставлена только в особых случаях или с разрешения национальных органов страны запроса.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что в Интерпол был направлен запрос по поводу местонахождения Смоленкова.

О работе американского шпиона в России стало известно 9 сентября. Телеканал CNN сообщил, что два года назад Соединённые Штаты вывезли из России своего информатора, который был высокопоставленным сотрудником аппарата правительства РФ.



