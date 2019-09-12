России направила в Интерпол запрос о местонахождении «шпиона Смоленкова»

Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором. Об этом пишет РИА Новости. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «гражданин РФ исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же было возбуждено уголовное дело». Захарова подчеркнула, что мужчина пропал два года назад. Теперь, когда СМИ вбрасывают новые данные — важно все тщательно изучить и еще раз проверить.

Кстати, ранее в Кремле прокомментировали информацию о том, что называемый шпионом Соединённых Штатов Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить этой информации. Также он подчеркнул, что Кремлю не известно, был ли Олег Смоленков агентом ЦРУ. При этом ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, но был уволен несколько лет назад.