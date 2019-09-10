Pulp fiction. Шпион, которого может и не быть

Все началось с сообщения телеканала CNN о том, что американские спецслужбы вывезли важного информатора из России в результате спецоперации из опасений, что его раскроют. Позже «Коммерсантъ» написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. В Управделами президента «Интерфаксу» сообщили, что Смоленков в этой структуре не работал. Но есть и другие сведения: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков действительно работал в администрации президента, но не на высокой должности. Несколько лет назад он был уволен внутренним распоряжением. По роду службы Смоленков не имел прямых контактов с президентом, добавил Песков. Комментируя публикации об «очень ценном агенте американской разведки, которого секретно вывезли из России», Песков отнес их к жанру pulp fiction, «криминального чтива». По словам Пескова, Кремль не располагает информацией о местонахождении упомянутого гражданина. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о Смоленкове, заявил, что никогда не видел этого чиновника.



В биографии предполагаемого шпиона Смоленкова был также период работы в российском посольстве в США – там он отвечал за снабжение и занимался закупкой служебных автомобилей, товаров для посольского магазина и протокольных нужд. Как сообщил РИА Новости бывший сослуживец чиновника, Смоленков работал в посольстве с середины 2000-х до 2008 года. Его, по выражению американских СМИ, «эвакуация», если и имела место, то в тот момент, когда он вместе с семьей отправился на отдых в Черногорию 14 июня 2017 года. Вместе с ним отправились его супруга Антонина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком и трое детей: дочери двух и семи лет и 13-летний сын. По данным источников «Ленты.ру», его хватились только после того, как он без объяснения причин не вышел на работу в июле 2017 года.

Степень ценности для американской разведки вывезенного агента призваны подтвердить утверждения в прессе о том, что именно Смоленков якобы помог с расследованием о вмешательстве в американские выборы и взломе Национального комитета Демократической партии Кроме того, есть основания предполагать, что он будто бы передал ЦРУ несколько тысяч документов о военно-промышленном потенциале и об испытаниях новейших видов вооружений.

Ныне Олег Смоленков может находиться в Стаффорде, штат Вирджиния. «Коммерсантъ» пишет о сделке по приобретению Смоленковым дома в этом городе год назад за 925 тысяч долларов. Площадь дома на шесть спален с отдельными ванными комнатами - 760 квадратных метров, он расположен на участке в гектар с лишним. При этом, как отмечает «Лента.ру», никто не берется однозначно утверждать, что эвакуированный шпион и Олег Смоленков, пропавший без вести вместе с семьей — одно и то же лицо.

«Президент Путин поручил расширить раскопки в Кремле» - заголовок совсем про другое, но на фоне «дела Смоленкова» звучит, согласитесь, двусмысленно.

