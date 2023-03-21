CNN: США поставят Украине комплексы Patriot раньше, чем ожидалось

Поставка ЗРК произойдет раньше, чем ожидалось. Об этом телеканал сообщил со ссылкой на собственные источники.

Уменьшение сроков поставки CNN объяснил тем, что обучение украинцев американскими инструкторами прошло по сокращенной программе.

Российским войскам вряд ли удастся быстро ликвидировать поставленные Украине американские противовоздушные комплексы, заявил в беседе с НСН бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его мнению, ВСУ попытаются замаскировать Patriot.

