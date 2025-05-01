США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США.
Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.
Будут созданы условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине.
Ранее стало известно, что переговоры между двумя странами затянулись из-за попыток Украины пересмотреть ранее согласованные условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
- Путин назвал День Победы особым праздником для всей России
- СМИ: западные политики меняют подход к Украине
- В ЕС готовят план Б по сохранению санкций против России
- США готовы частично согласиться на территориальные требования Москвы
- Бизнесмен из Ульяновска умер от малярии после поездки в Занзибар
- Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за ЖКУ с 2026 года
- Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами
- PepsiCo предупредила о перебоях с поставками чипсов Lay's
- Путин показал в новом фильме детали своей кремлевской резиденции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru