США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США.

Шмыгаль: Украина и США заключат сделку по недрам в ближайшие сутки

Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

Будут созданы условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине.

Ранее стало известно, что переговоры между двумя странами затянулись из-за попыток Украины пересмотреть ранее согласованные условия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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