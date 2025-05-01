ФАС проводит проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы «ПИК»
Федеральная антимонопольная служба Россия проводит проверку на фоне ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика «ПИК», сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы ФАС Максима Шасколького на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Проверка проводится после обращения жильцов по запросу депутата. Ведомство направило запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров о предоставлении информации о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах «ПИК», включая переписку с управляющими компаниями.
Чернышов напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, блокирующие конкурентный доступ интернет-операторов в дома. Отмечается, что ситуация с провайдером Lovit — пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера.
Массовый сбой произошел у провайдера Lovit (единственного провайдера в многоэтажках застройщика ПИК) 21 марта. Причиной стала сильнейшая DDoS-атака.
Ни один провайдер не вправе устанавливать монополию на работу в том или ином доме, его конкуренты, заключившие договор с жильцами, вправе обратиться в прокуратуру или Федеральную антимонопольную службу. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
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