ФАС проводит проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы «ПИК»

Проверка проводится после обращения жильцов по запросу депутата. Ведомство направило запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров о предоставлении информации о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах «ПИК», включая переписку с управляющими компаниями.

Чернышов напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, блокирующие конкурентный доступ интернет-операторов в дома. Отмечается, что ситуация с провайдером Lovit — пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера.

Массовый сбой произошел у провайдера Lovit (единственного провайдера в многоэтажках застройщика ПИК) 21 марта. Причиной стала сильнейшая DDoS-атака.

Ни один провайдер не вправе устанавливать монополию на работу в том или ином доме, его конкуренты, заключившие договор с жильцами, вправе обратиться в прокуратуру или Федеральную антимонопольную службу. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

