Военный эксперт рассказал о тактике борьбы России с ПВО Украины

Он отметил, что в интегрированной ПВО для Украины, выстроенной США, основное значение имеют радары. Выведя их из строя, российская армия лишит ВСУ возможности раннего вычисления российских самолетов и ракет и нарушит единое РЛС-поле Украины. Леонков добавил, что такие действия позволят незаметно для врага проникать на объекты для атаки через «слепую зону» для украинской ПВО.

Леонков подчеркнул, что Украина уже потеряла множество РЛС, при этом заменить их нечем. По его мнению, ВСУ могут рассчитывать только на американские комплексы, поскольку радары Patriot производства США даже в ранних версиях способны обнаружить бомбардировщик на расстоянии 180 км, а истребитель — 130 км.

Ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская система ПВО не может сбить некоторые ракеты, стоящие на вооружении Вооруженных сил России, а также реактивные снаряды реактивной системы залпового огня.

