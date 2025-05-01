«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов
1 мая 202504:01
Футбольный клуб «Барселона» сыграла дома вничью с «Интером» из Милана в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, сообщает «РЕН ТВ».
Счет матча - 3:3. Ответный матч полуфинала между командами состоится 6 мая в Милане.
Ранее «Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru