«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов

Футбольный клуб «Барселона» сыграла дома вничью с «Интером» из Милана в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, сообщает «РЕН ТВ».

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Счет матча - 3:3. Ответный матч полуфинала между командами состоится 6 мая в Милане.

Ранее «Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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