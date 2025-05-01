Прилепин: Москве для победы нужно отнять у Украины Чёрное море

Москве необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, сообщил «Аргументам и фактам» писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

Писатель Захар Прилепин займется кино

По его словам, Украина без Одессы и Николаева — это уже не Украина. Без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию. Писатель считает, что европейские партнеры сделают все, чтобы то, что у них не удалось в 2022 году, удалось в следующий раз.

Ранее Прилепин заявил, что северокорейские военные в боях за Курскую область отличились уровнем подготовки и решительностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:РоссияУкраинаЗахар Прилепин

Горячие новости

Все новости

партнеры