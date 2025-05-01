Прилепин: Москве для победы нужно отнять у Украины Чёрное море
Москве необходимо отнять у Киева Чёрное море, чтобы одержать победу, сообщил «Аргументам и фактам» писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин.
По его словам, Украина без Одессы и Николаева — это уже не Украина. Без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию. Писатель считает, что европейские партнеры сделают все, чтобы то, что у них не удалось в 2022 году, удалось в следующий раз.
Ранее Прилепин заявил, что северокорейские военные в боях за Курскую область отличились уровнем подготовки и решительностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru