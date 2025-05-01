По его словам, Украина без Одессы и Николаева — это уже не Украина. Без захвата Одессы Россия теряет Приднестровье, Гагаузию и Молдавию. Писатель считает, что европейские партнеры сделают все, чтобы то, что у них не удалось в 2022 году, удалось в следующий раз.

Ранее Прилепин заявил, что северокорейские военные в боях за Курскую область отличились уровнем подготовки и решительностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

