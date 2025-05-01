СМИ: Администрация Трампа недовольна переговорами Уиткоффа с Россией

Администрация американского лидера Дональда Трампа осталась недовольна подходом спецпосланника президента Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном, сообщает New York Post.

Стив Уиткофф прогулялся по Арбату

По данным издания, Уиткофф вызывает в Белом доме разочарование своим подходом к переговорам. Спецпосланник фактически выполняет функцию «личного посла» Трампа при президенте России Владимире Путине. Кроме того, он взял на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и участвует во встречах высокого уровня один.

В ходе поездок в Москву Уиткофф пользовался помощью российских переводчиков, что является нарушением дипломатической процедуры.

Ранее стало известно, что Уиткофф во время визита в Москву 25 апреля предложил Путину прекратить боевые действия на текущей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
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