СМИ: Администрация Трампа недовольна переговорами Уиткоффа с Россией

По данным издания, Уиткофф вызывает в Белом доме разочарование своим подходом к переговорам. Спецпосланник фактически выполняет функцию «личного посла» Трампа при президенте России Владимире Путине. Кроме того, он взял на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и участвует во встречах высокого уровня один.

В ходе поездок в Москву Уиткофф пользовался помощью российских переводчиков, что является нарушением дипломатической процедуры.

Ранее стало известно, что Уиткофф во время визита в Москву 25 апреля предложил Путину прекратить боевые действия на текущей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

