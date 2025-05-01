СМИ: Администрация Трампа недовольна переговорами Уиткоффа с Россией
Администрация американского лидера Дональда Трампа осталась недовольна подходом спецпосланника президента Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном, сообщает New York Post.
По данным издания, Уиткофф вызывает в Белом доме разочарование своим подходом к переговорам. Спецпосланник фактически выполняет функцию «личного посла» Трампа при президенте России Владимире Путине. Кроме того, он взял на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и участвует во встречах высокого уровня один.
В ходе поездок в Москву Уиткофф пользовался помощью российских переводчиков, что является нарушением дипломатической процедуры.
Ранее стало известно, что Уиткофф во время визита в Москву 25 апреля предложил Путину прекратить боевые действия на текущей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США: Сделка по минералам показывает РФ приверженность Вашингтона мирному процессу
- Прилепин: Москве для победы нужно отнять у Украины Чёрное море
- СМИ: Администрация Трампа недовольна переговорами Уиткоффа с Россией
- США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
- Путин назвал День Победы особым праздником для всей России
- СМИ: западные политики меняют подход к Украине
- В ЕС готовят план Б по сохранению санкций против России
- США готовы частично согласиться на территориальные требования Москвы
- Бизнесмен из Ульяновска умер от малярии после поездки в Занзибар
- Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за ЖКУ с 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru