Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии

Глава Минкульта Николай Точицкий указал на видео, в котором исполнительница поет песню «С чего начинается Родина». По его словам, он обратился в СБУ с просьбой установить место, где проводились съемки.

По данным издания, клип мог быть снят в декорациях Брестской крепости в Троицком административном округе Москвы.

Ранее певица Валерия рассказала о ревности Иосифа Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

