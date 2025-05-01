Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
Министерство культуры Украины обратилось в Службу безопасности из-за клипа российской певицы Валерии, снятого на фоне городских развалин, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
Глава Минкульта Николай Точицкий указал на видео, в котором исполнительница поет песню «С чего начинается Родина». По его словам, он обратился в СБУ с просьбой установить место, где проводились съемки.
По данным издания, клип мог быть снят в декорациях Брестской крепости в Троицком административном округе Москвы.
Ранее певица Валерия рассказала о ревности Иосифа Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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