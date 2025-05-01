США: Сделка по минералам показывает РФ приверженность Вашингтона мирному процессу
Достигнутая США и Украиной сделка по минералам показывает Москве долгосрочную приверженность Вашингтона мирному процессу, в центре которого «суверенная» Украина, сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
По его словам, запрещено привлечение к восстановлению Украины стран и лиц, «финансировавших» военно-промышленный комплекс России.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что сделка предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем Киева.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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