США: Сделка по минералам показывает РФ приверженность Вашингтона мирному процессу

По его словам, запрещено привлечение к восстановлению Украины стран и лиц, «финансировавших» военно-промышленный комплекс России.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что сделка предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем Киева.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

