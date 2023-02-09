Чтобы вернула утраченные территории: Блинкен заявил, что перечень поставок Киеву меняется

Номенклатура военных поставок Киеву меняется, так как Вашингтон хочет, чтобы Украина вернула утраченные территории, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

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«По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал глава американской дипломатии. Блинкен напомнил, что ранее США и ряд европейских стран приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров». Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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