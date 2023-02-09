Чтобы вернула утраченные территории: Блинкен заявил, что перечень поставок Киеву меняется
Номенклатура военных поставок Киеву меняется, так как Вашингтон хочет, чтобы Украина вернула утраченные территории, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.
«По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал глава американской дипломатии. Блинкен напомнил, что ранее США и ряд европейских стран приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта между Москвой и Киевом.
Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров». Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине
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