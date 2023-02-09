Небензя заявил, что западные танки на Украине «погоды не сделают»
Поставляемые Украине танки западных стран на поле боя «погоды не сделают», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постпреда России при ООН Василия Небензи.
Он выступил на созванном по инициативе России заседании организации. По его словам, мероприятие не стоит сводить только к призывам остановить поток оружия со стороны Запада, хотя это важно, прежде всего, для самого Киева. Российская сторона понимает, что пока Украина полностью «не обанкротится» на поле боя, поставки не остановятся.
«Если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более 7,5 тысяч имевшихся у Украины и поставленных ей танков, то сто, двести, триста новых танков погоды, что называется, не сделают», — отметил дипломат.
Небензя также заявил, что основой для договоренностей с Украиной должно стать отсутствие угроз для России и ее союзников. Россия намерена окончательно устранить угрозы со стороны Украины и прекратить героизацию нацизма.
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