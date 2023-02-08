СМИ: Великобритания рассмотрит возможность поставок истребителей на Украину

Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов.

«Премьер-министр Риши Сунак поручил главе оборонного ведомства выяснить, может ли Британия поставить истребители, заявил представитель правительства», - отмечает газета.

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По информации источника, окончательное решение о поставках боевых самолетов еще не принято.

«Сначала в правительстве Великобритании решили обучить украинских пилотов. Процесс обучения начнется весной и займет время», - рассказал источник.

Ранее, как сообщала НСН, президент Украины Владимир Зеленский попросил у британского парламента самолёты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаИстребителиВеликобритания
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