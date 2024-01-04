Число погибших в секторе Газа превысило 22 тысячи
4 января 202416:40
Число погибших в секторе Газа возросло до 22 тысячи 438, сообщили в Минздраве региона.
По данным ведомства, в результате обострения конфликта пострадали 57 тысяч 614 человек.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, свои дома покинули 1,9 миллиона жителей анклава. Он посетовал на отсутствие эффективной системы защиты населения во время боевых действий.
Ранее стало известно, что при атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru