Число погибших в секторе Газа превысило 22 тысячи

Число погибших в секторе Газа возросло до 22 тысячи 438, сообщили в Минздраве региона.

В Армии Израиля заявили, что война в секторе Газа будет идти «много месяцев»

По данным ведомства, в результате обострения конфликта пострадали 57 тысяч 614 человек.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, свои дома покинули 1,9 миллиона жителей анклава. Он посетовал на отсутствие эффективной системы защиты населения во время боевых действий.

Ранее стало известно, что при атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаИзраильПострадавшиеПогибшиеСектор Газа

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