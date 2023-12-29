При атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы

Свыше 200 историко-архитектурных памятников сектора Газа пострадало при ударах армии Израиля. Соответствующие данные привело информационное бюро палестинского анклава.

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По данным властей Газы, израильская армия полностью или частично разрушила 200 из 325 исторических памятников. В их число входит византийская церковь в Джабалии, древние мечети в Хан-Юнисе и Дэйр-эль-Балахе.

Информбюро обвинило Израиль в грубом нарушении международного гуманитарного права и призвало международное сообщество вмешаться в ситуацию.

Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 21,3 тысячи жителей сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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