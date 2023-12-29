При атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы
Свыше 200 историко-архитектурных памятников сектора Газа пострадало при ударах армии Израиля. Соответствующие данные привело информационное бюро палестинского анклава.
По данным властей Газы, израильская армия полностью или частично разрушила 200 из 325 исторических памятников. В их число входит византийская церковь в Джабалии, древние мечети в Хан-Юнисе и Дэйр-эль-Балахе.
Информбюро обвинило Израиль в грубом нарушении международного гуманитарного права и призвало международное сообщество вмешаться в ситуацию.
Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали более 21,3 тысячи жителей сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
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