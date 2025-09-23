Рогов назвал сложной обстановку в новых регионах

Три года назад жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. Сегодня в этих регионах сохраняется сложная обстановка, рассказал aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

По его словам, российские войска ведут бои в районе Степногорска и Приморского, а южные районы Запорожья готовятся к масштабной эвакуации, объявленной украинской стороной как учения. Рогов заявил, что такие меры связаны с военными нуждами Киева и попыткой использовать жилые дома и объекты под размещение войск и складов.

Последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили после атаки ВСУ

Он подчеркнул, что Запорожье — крупнейший промышленный центр региона, который по размерам превосходит Мариуполь. По мнению Рогова, освобождение города станет серьёзным вызовом из-за плотной застройки и мощной заводской базы, однако в перспективе российская армия может получить «оперативный простор» в направлении областного центра и левобережья Днепропетровской области.

Отдельное внимание Рогов уделил проблемам местного управления. Он отметил, что коррупция и неэффективная работа отдельных чиновников вызывают недовольство у жителей и тормозят интеграцию. При этом ресурсы для восстановления и поддержки регионов выделяются, а перспективы их развития он назвал позитивными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
