Рогов назвал сложной обстановку в новых регионах

Три года назад жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. Сегодня в этих регионах сохраняется сложная обстановка, рассказал aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

По его словам, российские войска ведут бои в районе Степногорска и Приморского, а южные районы Запорожья готовятся к масштабной эвакуации, объявленной украинской стороной как учения. Рогов заявил, что такие меры связаны с военными нуждами Киева и попыткой использовать жилые дома и объекты под размещение войск и складов.