В Армии Израиля заявили, что война в секторе Газа будет идти «много месяцев»

По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели, а боевые действия ведутся на сложной территории.

«Для полного уничтожения ХАМАС не существует волшебных решений... есть только упорная и решительная борьба», - подчеркнул Халеви.

Он также добавил, что Израиль доберётся до руководства радикалов и совершенно неважно, сколько времени это займёт - «неделю или месяцы».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ликвидация ХАМАС необходима, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».