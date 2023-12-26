В Армии Израиля заявили, что война в секторе Газа будет идти «много месяцев»
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа продлится «ещё много месяцев», сообщает армейская пресс-служба.
По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели, а боевые действия ведутся на сложной территории.
«Для полного уничтожения ХАМАС не существует волшебных решений... есть только упорная и решительная борьба», - подчеркнул Халеви.
Он также добавил, что Израиль доберётся до руководства радикалов и совершенно неважно, сколько времени это займёт - «неделю или месяцы».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ликвидация ХАМАС необходима, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания
- Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря
- Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах
- Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов
- Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий
- Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
- Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе
- Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне
- СМИ: поставки нефти из РФ в Индию задержались из-за проблем с оплатой
- В Армии Израиля заявили, что война в секторе Газа будет идти «много месяцев»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru