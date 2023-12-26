В Армии Израиля заявили, что война в секторе Газа будет идти «много месяцев»

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с радикальным движением ХАМАС в секторе Газа продлится «ещё много месяцев», сообщает армейская пресс-служба.

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По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели, а боевые действия ведутся на сложной территории.

«Для полного уничтожения ХАМАС не существует волшебных решений... есть только упорная и решительная борьба», - подчеркнул Халеви.

Он также добавил, что Израиль доберётся до руководства радикалов и совершенно неважно, сколько времени это займёт - «неделю или месяцы».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ликвидация ХАМАС необходима, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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