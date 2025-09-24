СМИ: Низкая зарплата - главная причина нехватки кадров в МВД
В конвойных подразделениях МВД России не хватает почти трети сотрудников — дефицит составляет 29%, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на сотрудника ГУУР МВД CCCР/РФ, полковника милиции в отставке Евгения Черноусова.
По его словам, главная причина — низкая зарплата и высокая нагрузка из-за этого самого дефицита. Рабочий день конвоиров никак не регламентирован, а риск побегов и нападений присутствует. При огромной нагрузке оклад, например, в Перми составляет от 35 до 40 тыс. рублей. Сотрудники не выдерживают и уходят на «гражданку», где можно зарабатывать больше.
Черноусов отметил, что в СССР сотрудникам милиции выдавали квартиры в упрощенном порядке — это был один из главных стимулов идти в правоохранительные органы. Сейчас такой поддержки нет. Так что идея привлекать ветеранов СВО к конвоированию не сработает по тем же причинам — из-за низкой зарплаты.
Ранее в Госдуме призвали увольнять полицейских, не возбуждающих дела о домашнем насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
