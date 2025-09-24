Московский суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за высказываний в интервью
В Москве Савеловский районный суд рассмотрит иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к исполнительнице Алле Пугачевой из-за ее высказываний в последнем интервью, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
Как указал истец, Пугачева допустила высказывания, порочащие главу государства, армию и правоохранительные органы страны, при этом певица восхваляла первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, тем самым оскорбив российский народ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на высказывание Пугачевой о главаре чеченских сепаратистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
