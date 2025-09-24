Президента Польши заподозрили в употреблении неизвестных веществ на сессии ГА ООН

По его словам, глава государства не может пробыть и часа без стимулятора, а потому не может выполнять какие-либо публичные функции. Так он отреагировал на распространившийся в соцсетях видеоролик, на котором президент Польши во время сессии ГА ООН принимает какое-то вещество, которое ему передал помощник. Депутат указал, что Навроцкий употребляет не табак.

В мае текущего года Навроцкий, будучи кандидатом на пост главы государства, во время предвыборных дебатов попытался незаметно принять какое-то вещество. Позже он прошел тест на отсутствие в организме наркотических веществ.

