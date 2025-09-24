Президента Польши заподозрили в употреблении неизвестных веществ на сессии ГА ООН
Польский президент Кароль Навроцкий мог употребить неизвестное вещество во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил в соцсети Х депутат нижней палаты парламента от правящей Гражданской коалиции Роман Гертых.
По его словам, глава государства не может пробыть и часа без стимулятора, а потому не может выполнять какие-либо публичные функции. Так он отреагировал на распространившийся в соцсетях видеоролик, на котором президент Польши во время сессии ГА ООН принимает какое-то вещество, которое ему передал помощник. Депутат указал, что Навроцкий употребляет не табак.
В мае текущего года Навроцкий, будучи кандидатом на пост главы государства, во время предвыборных дебатов попытался незаметно принять какое-то вещество. Позже он прошел тест на отсутствие в организме наркотических веществ.
